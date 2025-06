Cordoglio per Gabriele Nuzzolo: “Appassionato e generoso, ora lutto cittadino”

Forlì, 24 giugno 2025 – È unanime e diffuso il cordoglio per la tragica morte di Gabriele Nuzzolo. Sin dalle prime ore dopo la tragedia i messaggi in ricordo del giovane segretario del Partito Democratico del circolo di Santa Sofia si sono susseguiti da parte dei suoi compagni di partito e non solo: un dolore inatteso e quindi ancor più straziante traspare dai vari post che da domenica sera si rincorrono sui social.

Si dice ’stravolta’ Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia: “Tutta la nostra comunità è in lutto. Ho perso un amico e un amministratore fidato e sensibile. Abbiamo rinviato tutte le iniziative pubbliche; in occasione dei funerali, proclameremo il lutto cittadino e allestiremo la camera ardente al Teatro Mentore per permettere a tutti di porgere a Gabriele un ultimo saluto. Ci mancherà il suo sorriso”.

Tra i primi anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale: “Con profonda tristezza abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa di Nuzzolo. Gabriele rappresentava i valori del servizio pubblico, della passione civile e dell’impegno politico. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Santa Sofia”. Proprio in una iniziativa svoltasi in paese in favore della campagna regionale per de Pascale, Nuzzolo aveva conosciuto la segretaria nazionale, Elly Schlein, che lo ha voluto ricordare. “La notizia del tragico incidente avvenuto a Poggio alla Lastra ci colpisce e ci addolora profondamente. Gabriele Nuzzolo non era solo un consigliere comunale e segretario del Partito Democratico a Santa Sofia, ma un punto di riferimento per la sua comunità, profondamente impegnato nella vita scolastica e civile della città. La sua dedizione al servizio pubblico lo ha reso una figura stimata e apprezzata da tutte e tutti. A nome mio personale e di tutta la comunità del Partito Democratico, esprimo il più sentito cordoglio per questa grande perdita”.

Tutti gli esponenti del Pd si sono stretti attorno a questa tragica morte, da Stefano Bonaccini – “Gabriele, ti ho conosciuto come persona di rara sensibilità e generosità in ogni cosa che facevi” – a Gessica Allegni – “la morte di Gabriele genera un dolore fortissimo e un sentimento di incredulità che rende davvero difficile farsi una ragione di quanto accaduto” – dal segretario regionale, Luigi Tosiani, a quello territoriale, Enrico Monti che ha commentato: “Il nostro primo pensiero e la nostra più sentita vicinanza sono rivolti alla famiglia e agli affetti più cari di Gabriele”.

I consiglieri regionali Dem e i circoli di tutto il territorio hanno voluto ricordare Nuzzolo con parole cariche di affetto e stima, oltre che del dolore che una morte così può provocare. “Gabriele era un ragazzo giovane, buono, impegnato – scrive Valentina Ancarani –. Sempre discreto e gentile, profondamente legato alla sua comunità e al suo lavoro. Un punto di riferimento per molti, dentro e fuori l’ambito politico, grazie alla sua sensibilità e al suo spirito di servizio”.

Alle parole dei suoi compagni di partito si sono aggiunte anche quelle degli alleati politici come Sinistra Italiana ed Europa Verde che ha espresso cordoglio e vicinanza, ma anche quelle di avversari nell’agone politico. “Esprimo a nome mio e di Fratelli d’Italia le nostre condoglianze alla famiglia”: così l’onorevole Alice Buonguerrieri, mentre la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari lo ha ricordato come “un giovane impegnato nella vita pubblica, appassionato del proprio territorio e vicino ai bisogni della comunità. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutta la cittadinanza di Santa Sofia”.

Oltre alla passione politica, Nuzzolo era tecnico di laboratorio all’istituto superiore Vassallo di Galeata e proprio la sindaca del paese, Francesca Pondini, lo ha voluto ricordare per il suo impegno a favore della comunità scolastica: “Gabriele era un ottimo professore, un pilastro dell’Istituto Angelo Vassallo, una scuola in continua crescita anche grazie alla sua tenacia. Insieme ad altri docenti, mi ha subito coinvolta nelle problematiche e nei progetti dell’istituto, mostrando grande passione e dedizione”. All’amministratrice fanno eco le parole di Claudio Milandri, sindaco del vicino Comune di Civitella: “Gabriele era un giovane uomo pieno di vita, generoso, appassionato del suo lavoro e profondamente legato alla sua comunità. Chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui sa quanto fosse schietto, entusiasta, presente”.

A stringersi attorno alla famiglia di Nuzzolo anche quella del volontariato, come la Croce Rossa, dove aveva prestato servizio fino allo scorso anno: “Aveva fatto il corso nel 2017 e prestato servizio sia per gli eventi che in emergenza – ricordano i compagni della Croce Rossa di Meldola –. Quando c’era lui si scherzava sempre. Era pieno di vita e solare”.

A ricordare sia il suo impegno politico che il suo ruolo all’interno del plesso di Galeata è arrivata anche una nota di Romagna Acque. “Ci lascia un giovane uomo di grandi qualità, scomparso tragicamente nel pieno degli anni – sottolinea il presidente Tonino Bernabè –. È una grande perdita per l’intera collettività di Santa Sofia e della Romagna più in generale; ma, lasciatemi, dire che è anche una perdita dolorosa a livello personale, perché ero legato a Gabriele da una profonda e sincera amicizia”.