Coriano, ecco la cabina ’artistica’. I murales sulla storia della città

Alcuni simboli di Forlì, sia architettonici che ‘umani’, ora si trovano dipinti sulle facciate della cabina dell’Enel di via Comandini, a Coriano. A realizzare l’opera d’arte, su idea di Domus Coop, sono stati ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni che frequentano il centro educativo ‘Charlie Brown’, coinvolto insieme al centro di aggregazione ‘L’oratorio’. Il percorso di incontro e condivisione è durato otto mesi, ed è stato possibile grazie al contributo del comitato di quartiere e del Centro per le Famiglie, che si sono impegnati nell’acquisto dei materiali. "Coriano Street Art è un’iniziativa di riqualificazione urbana, educazione civica e partecipazione giovanile – spiega l’educatore Andrea Fantuzzi, che ha coordinato il progetto –. Quest’intervento mira a rigenerare luoghi trascurati e a promuovere il senso di responsabilità, di cura e appartenenza dei più giovani". La cabina, un tempo deturpata dai graffiti, ora è un coloratissimo libro di storia. Su una facciata sono riprodotti i monumenti: porta Schiavonia, la torre civica, Icaro, San Mercuriale, la Rocca di Ravaldino, il duomo e la Madonna del Fuoco; sul lato nord troviamo Don Pippo, nell’atto di abbracciare il campanile di San Mercuriale che contribuì a salvare dalle bombe; sul retro, invece, spazio alla storia dello stemma della città di Forlì e sull’ultimo lato, infine, alcuni dei volti simbolo della città di tutti i tempi: Melozzo, Gian Battista Morgagni, Annalena Tonelli, Palmezzano, Caterina Sforza, Pietro Zangheri e Roberto Ruffilli.

All’inaugurazione hanno preso parte il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessora alle politiche educative Paola Casara e l’assessora al welfare Angelica Sansavini. "Ringrazio di cuore i ragazzi per le loro opere d’arte che abbelliscono la città - le parole di Bongiorno – e che rappresentano un’ispirazione per tutti. Sarebbe bello che questa cabina diventasse uno strumento di apprendimento per quanti si fermeranno ad ammirarla". "Questo progetto – commenta Casara – mette insieme tante realtà: centri educativi, scuola e quartieri che insieme hanno fatto diventare bello e istruttivo un luogo degradato". "Esperienze come questa – interviene Sansavini – sono un pezzo di vita che ciascuno di questi ragazzi si porterà dietro". Ma il lavoro degli artisti di Coriano non finisce qui: "Contiamo di abbellire anche la cabina davanti al parco Bergossi, in via Calamandrei – anticipa Fantuzzi -, con dipinti incentrati sulla storia d’Italia".

Sofia Nardi