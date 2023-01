Coristi ucraini e russi in duomo

Da oggi a mercoledì 25 si svolge la settimana per l’unità dei cristiani. Iniziative sono in programma anche a Forlì, dove venerdì alle 20.30 in Cattedrale ci sarà la preghiera ecumenica per la pace che verrà presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, e animata dal coro ecumenico internazionale "San Nicola di Rimini", diretto da Marina Valmaggi. Parteciperanno anche la Chiesa Avventista, le parrocchie ortodosse romene, la comunità ortodossa moldava, le parrocchie greco cattoliche romena e ucraina.

Durante la veglia porterà la sua testimonianza Marina Nokovic, operatrice Caritas al centro di ascolto di ’Casa Betania’ e impegnata nell’accoglienza delle donne ucraine ospitate presso il monastero del Corpus Domini in piazza Ordelaffi. "Incoraggio a partecipare alla veglia in Cattedrale – afferma il vescovo – che sarà animata dal coro ecumenico internazionale di Rimini composto da coristi ucraini e russi che, insieme, eseguiranno canti per invocare la pace. Li ho sentiti per la prima volta a Meldola la vigilia di San Nicolò ed è stato davvero emozionante e spiritualmente coinvolgente. Dopo le marce della pace che si sono svolte a Forlì, Meldola e Forlimpopoli con la presenza anche di musulmani e diversamente credenti, e la Festa dei Popoli che si è svolta a Coriano, la veglia in occasione della settimana ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani sarà un ulteriore appuntamento di condivisione per una comune invocazione all’unità e alla pace". Il programma della settimana, dal titolo "Imparate a fare il bene, cercate la giustizia" (Is 1,17) è proposto dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, di cui è direttore don Enrico Casadio.

Alessandro Rondoni