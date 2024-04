Cormorano Sub, il documentario

La Cormorano Sub ha raggiunto un prestigioso traguardo: 50 anni di storia. Per raccontare alle attuali e future generazioni il percorso di un Club che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel 1974, è stato realizzato ’Il Dono del Mare’, un documentario finanziato con una campagna di crowdfunding, girato dal regista forlivese Riccardo Salvetti e dallo sceneggiatore Renato Billi, che racconta tramite i suoi protagonisti le vicende e gli aneddoti che hanno portato la Cormorano Sub Forlì a diventare una delle poche associazioni subacquee in Italia ad aver raggiunto il mezzo secolo di vita. Il documentario sarà presenttato domani alle 17, presso la sala della Fondazione Dino Zoli, in viale Bologna 288 a Forlì.

Info: 346 4085407 (Luca); l’ingresso è libero ma con iscrizione obbligatoria. Al momento l’evento risulta già sold out.