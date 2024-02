Corniolo, 80 anni fa prima repubblica partigiana

Ottanta anni fa, esattamente il 2 febbraio 1944, i partigiani occupavano Corniolo. Nasceva così il ‘Dipartimento del Corniolo’, ovvero la prima repubblica autonoma d’Italia sulla Linea Gotica. I 200 uomini del Gruppo Brigate Romagna erano guidati dal comandante Libero, al secolo Riccardo Fedel. "Corniolo venne occupato facilmente – scrisse nelle sue memorie il partigiano Aldo Lotti ‘Dinola’ – non si registrarono episodi di violenza ad esclusione della uccisione di un milite fascista. A metà febbraio la neve era molto alta, eravamo circa 200 uomini, ma l’armamento ancora scarso. Il rapporto con la popolazione era buono ad esclusione di alcuni fascisti convinti. Le notizie che le staffette ci portavano da Santa Sofia erano tranquillizzanti: la milizia non si muoveva dalla casa del fascio e sulla strada che univa Santa Sofia al passo della Calla e al Casentino non c’era alcun movimento di truppe".

Il comandante Libero guidò quindi gli uomini a Corniolo dove si sperimentava per la prima volta, dopo l’8 settembre 1943, una forma di governo dal basso. Già il 16 gennaio, Libero aveva fatto affiggere a Corniolo e dintorni un manifesto (forse ispirato da Antonio ‘Orso’ Carini, ispettore generale Brigate Garibaldi) indirizzato ai contadini del luogo, un manifesto rivelatore del ’contro potere’ che i partigiani stavano costruendo in questo lembo di Romagna. Per bestie, grano e maiale i partigiani offrivano sempre il doppio di quanto fissato dalle autorità fasciste.

Ma già in dicembre Libero – come conferma il rapporto dei generali inglesi di brigata Combe e Todunther che raggiunsero Libero ai primi di gennaio fino alla partenza verso il sud il 13 marzo 1944 – cominciò a riscuotere tutte le tasse nel distretto per suo proprio uso, dando una ricevuta al contribuente. Insomma il sistema del ’territorio libero’ con il Dipartimento di Corniolo anticipa di molti mesi le più note esperienze di repubbliche partigiane. Nel suo diario parla in termini entusiastici di questo contro potere legale Guglielmo Marconi ‘Paolo’, che descrive l’attività svolta a Corniolo in poco meno di un mese: i posti di blocco di sicurezza e i divieti di passaggio senza autorizzazione, il comizio di Libero che spiegò le ragioni della lotta partigiana, il patrocinio alle suore dell’asilo infantile, le elargizioni in natura e denaro alle famiglie più povere, la regolarità nella gestione dei movimenti all’ufficio postale, i cittadini invitati a non pagare le tasse al Comune, la ripartizione ai mezzadri dei raccolti al 75% e non più al 50%, fino ai contro bandi per l’arruolamento dei giovani delle classi ‘23-‘24 e ‘25. Sia i tedeschi che le autorità fasciste guardavano con preoccupazione il rafforzarsi delle azioni e delle attività partigiana proprio a ridosso della Linea Gotica, ma non osarono attaccare.

"E’ giunto il momento dopo 80 anni – commenta Antonio Spazzoli presidente dell’Associazione Tonino ed Arturo Spazzoli ed esponente della associazione partigiana Fiap – di dare il giusto spazio nella storia della Resistenza forlivese a questo importante episodio. Invito perciò gli amici dell’Anpi e della Fiap ad inserire nel loro sito nazionale anche la storia di questa repubblica partigiana dove era presente anche il generale di brigata inglese Combe che, con le sue truppe corazzate, libererà poi Forlì il 9 novembre 1944".