Corniolo, alla scoperta della frana 13 anni dopo

Domenica 19 marzo si tornerà a parlare della frana di Poggio Baldi e del lago che si è formato sull’alveo del Bidente di Corniolo. A farlo sarà il geologo Martino Piazza che illustrerà ai presenti cosa accadde quel giovedì 18 marzo 2010, quando un movimento franoso di vaste proporzioni colpì l’area storicamente denominata ’Frana’ all’ingresso dell’abitato di Corniolo.

Tutto ebbe inizio prima lentamente nel giovedì pomeriggio con gli alberi che si muovevano facendo un baccano infernale, poi nella tarda mattinata di venerdì, la potenza della frana distrusse un tratto della provinciale del Bidente, portando a valle ingenti masse di terra e sassi. La frana spazzò via anche una casetta in legno lungo la pista forestale di Sasso, che scivolò per un tratto di 800 metri circa; fu trascinata fin verso il letto del fiume la casa di Orti-Campone e fu minacciata seriamente anche l’abitazione principale della famiglia Nobili.

Furono sette gli evacuati; da subito partì una gara di solidarietà nelle prime ore per salvare la casa dei Nobili e soprattutto ci fu l’intervento rapido ed efficace del Comune e del Corpo forestale e di tutta la filiera istituzionale della Protezione civile regionale, dalle forze dell’ordine ai vigilie a tutti i volontari. La comunità di Corniolo rimasta isolata reagì con compostezza e, lasciando da parte polemiche e divisioni politiche, diede buona prova di sé cercando di proporre e praticare soluzioni immediate. Nelle disgrazie gli italiani forniscono l’immagine migliore e anche Corniolo non fu da meno. Poi, giorno dopo giorno, il ritorno alla normalità, ma fin dai primi momenti tutti i servizi essenziali furono garantiti ai cittadini della frazione dal Comune, dai servizi tecnici e dai volontari. Quella del 2010 si può considerare la seconda parte della frana del 1914, la cui area è studiata e monitorata da anni con il progetto di ricerca con l’Università La Sapienza e la startup Nhazca Srl: un monitoraggio geologico per le attività di ricerca applicata e didattica. L’eredità di quell’evento è il lago di Poggio Baldi che è diventata una emergenza lacustre interessante dal punto di vista naturalistico e meta di molte visite.

L’iniziativa ‘Corniolo vuole conoscersi’ proposta dall’associazione culturale ‘Viandanti sul mare di nebbia’ prevede il ritrovo domenica alle 10 alla Locanda Michelacci in via Nuova, alle 10,30 l’escursione attorno al lago, alle 11 la lezione del geologo e guida escursionistica Piazza, cui seguiranno alle 13 il pranzo al sacco, alle 14 la visita alla frana e alle 15 nella sede della Pro loco di Corniolo-Campigna seguiranno letture e tanto altro. Info ed iscrizioni: 333.3937912.

Oscar Bandini