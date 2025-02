Corniolo, bando per la gestione del campeggio

Il Comune di Santa Sofia ha pubblicato l’avviso per la gestione del campeggio ‘Vivaio’ in via della Foresta a Corniolo.

La durata della locazione è fissata in 9 anni (prorogabili per altri 9 anni). Il canone di locazione, a base di gara, è fissato in 4.000 euro l’anno.

sono ammessi alla gara gli operatori economici come definiti dall’art. 65 del vigente Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023).

La domanda andrà presentata attraverso un plico, contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 marzo al Protocollo del Comune.

Info: lucia.dignani@comune.santa-sofia.fc.it ; 0543. 974520-22.