Corniolo-Campigna tra musica e natura

E’ un ricco programma di eventi quello proposto dalla Pro loco Aps di Corniolo – Campigna che per tutta l’estate caratterizzeranno le due note località della montagna forlivese grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Santa Sofia, del Parco nazionale, del Gal L’Altra Romagna e di numerose attività private. I territori forestali dell’ "alpe di Corniolo", che nel 1382 e nel 1442 furono assegnati dal Comune di Firenze all’Opera del Duomo, faranno da palcoscenico a tante iniziative che animeranno l’estate e l’autunno.

Si parte il 17 giugno con il concerto della Corale di S. Sofia diretto dal maestro Ezio Monti nella chiesa di S. Pietro e il 25 con l’attesa Festa di San Paolo in Alpe, una delle manifestazioni più riuscite. In luglio numerosi eventi: Trail di Campigna, giornate al campeggio Il Vivaio, cena di pesce ed escursioni in canoa al Lago di Poggio Baldi. Mentre a Campigna estemporanea di pittura e cena al campeggio. In agosto saà possibile assistere ad un concerto all’alba, alla notte di S. Lorenzo a S. Paolo, mentre il 12 arriveranno gli artisti di strada che animeranno le vie e la piazza del borgo con numerosi spettacoli e punti di ristorazione. Il 14 in piazza alle 21 si terrà il tombolone. Si continua il 18 all’area camper con l’Escursione teatrale – Monte Orfici con l’Orchestra Popolare di Forlimpopoli e il 19 Daj de jazz Aps con ‘The Indians music from New Orleans’ e l’Escursione teatrale – Canti Orfici con ‘Le Mal Coiffè in concerto’. Il 19 e 20 di agosto ritorna a Campigna ‘Dal bosco al desco’ in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità. Dimostrazioni pratiche dei metodi antichi e moderni di esbosco in foresta, stand gastronomici e di artigiani. In settembre, il 9 Festa della Madonna con una processione, un falò e a seguire un rinfresco, mentre il 30 settembre e l’1 ottobre nuova edizione della Festa selvaggia, sagra della selvaggina locale che fa parte del circuito delle ‘Feste sagge’.

"Naturalmente nel ringraziare i volontari dell’associazione, gli operatori turistici, gli sponsor, gli enti – commenta il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli – invitiamo i nostri ospiti che raggiungono Corniolo a visitare le due preziose chiese di San Pietro con opere dei della Robbia e del Ponteghini e l’originale chiesina della Crocetta, senza dimenticare che a pochi chilometri c’è il Giardino botanico di Valbonella, punto di riferimento per gli appassionati di alberi, fiori e silenzi e dove sono state programmate numerose attività attraverso il sentiero attrezzato attorno al lago di Poggio Baldi. Siamo inoltre un punto tappa apprezzato del Cammino di Assisi e in località Casetta c’è una bella area per la balneazione fluviale".

Oscar Bandini