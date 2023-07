Corniolo, escursioni e blues con ’Musica in foresta’

E’ in calendario martedì a Valpisella di Corniolo (S. Sofia) il secondo appuntamento con la rassegna musicale ‘Musica in foresta’ promossa dal Comune di Santa Sofia grazie ai fondi della Next Generation Eu – Pnnr e gestita dall’associazione musicale Cesare Roveroni di Galeata – S. Sofia. L’appuntamento che si terrà martedì è una giornata alla scoperta del territorio santasofiese.

Il concerto di Bozen Brass ’Colors, dal barocco al blues’, infatti, avrà luogo alle 18 a Valpisella, a pochi km da Corniolo, e sarà preceduto da una escursione organizzata da Tour de Bosc e da un aperitivo offerto da Anpi Forlì-Cesena e Amici di Valpisella.

I Bozen Brass sono una formazione di ottoni molto apprezzata così formata: Benijamin Premstaller (corno); Martin Psaier (trombone); Robert Neumaier, Anton Ludwig Wilhalm e Manuel Goller (trombe) e Michael Engl (tuba).

La prenotazione è obbligatoria: 331.8373728 (anche tramite sms e whatsapp). I due eventi sono a ingresso libero.

Valpisella si raggiunge in auto percorrendo la strada forestale che si dirama dalla Bidentina all’altezza della frana ben visibile che si staccò nel marzo 2010. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della casa rifugio.

o.b.