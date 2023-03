Corniolo, la strada è in sicurezza: rimosse le pietre pericolanti

A Corniolo è stata sistemata la scarpata a monte della strada comunale di via della Foresta. In particolare sono stati rimossi detriti e pietre pericolanti. Le opere fanno parte di un progetto, finanziato complessivamente dalla Regione Emilia Romagna con 170mila euro, che prevede vari cantieri finalizzati alla mitigazione delle criticità presenti in diversi punti della valle del Bidente, in particolare nelle aree collinari e montane. Il progetto e la direzione dei lavori sono curati dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (Ufficio di Forlì-Cesena), in stretto raccordo con il Comune di Santa Sofia. Il primo intervento si è concluso infatti in questi giorni con un intervento di sistemazione del versante che, oltre al distacco delle pietre pericolanti, ha visto la rimozione degli accumuli alla base della scarpata, migliorando così la regimazione delle acque superficiali.

"L’intervento ha riguardato un tratto di viabilità comunale caratterizzato da una pendenza elevata, dove si erano registrati numerosi distacchi di blocchi di pietra dal versante – spiega Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Difesa del suolo e alla Protezione civile –. Ora l’intera area è stata messa in sicurezza e già si guarda avanti. Ultimato questo primo cantiere, è in programma nelle prossime settimane l’avvio di nuovi lavori per il rivestimento della parete rocciosa, per evitarne il degrado e il rotolamento a valle di blocchi di pietra, con conseguenti pericoli per la sicurezza della circolazione".

o.b.