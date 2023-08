Corniolo, ’Monti Orfici’ Teatro, musica e danza accendono l’estate

Continua la rassegna ‘Monti Orfici’ proposta dal Teatro Zigoia in Appennino. Dopo i riusciti spettacoli alla Burraia, a Ridracoli e nella Valle di Pietrapazza, la rassegna sbarca a Corniolo dal 18 al 20 agosto con ‘Il canto che danza. Teatro, circlesong, danza, natura con seminari (a numero chiuso) e i concerti gratuiti aperti a tutti previa prenotazione. Il 18 agosto, alle 21, in piazza Pasquale II concerto dell’ Orchestrona Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, punto di riferimento del patrimonio musicale etnico. Formata da ben 25 musicisti che proporranno musiche di tradizione di Italia, Francia, Germania, Irlanda, attraverso la cultura zingara e quella ebraica. Il 19 sarà la volta de La Mal Coifée (Francia Occitana), quartetto femminile di cantanti-musiciste che ha costruito un repertorio originale e intenso cantando in lingua occitana. "Le montagne dell’Appennino sono per noi luogo d’ispirazione. Qui, ogni giorno – scrivono gli organizzatori – si celebra l’incontro fra l’uomo e la natura e quello fra uomo e uomo. Qui, nei borghi e nel bosco, curiamo una rassegna di concerti e spettacoli aperti a tutti. Saranno serate di arte, festa e partecipazione alla vita. ‘Da quassù, Firenze nel fondo è un gorgo di luci, Forlì tutta distesa dorme silenziosa ed il mare è soltanto una linea lunga e blu (liberamente da Dino Campana e Tonino Guerra)’.

I seminari intensivi in natura (a numero chiuso) sono quelli di teatro, circlesong, danza condotti da Oskar Boldre, Paola Ponti, Charles Raszl e Andrea Valdinocci. Il secondo seminario è imperniato sulle danze della tradizione romagnola dell’Appennino forlivese a cura di Gualtiero Gori e Angela Leardini con le musiche dal vivo di Emanuele De Cretico (flauto-ocarine) e Gilberto Casali (fisarmonica).

"Siamo lieti di ospitare questa rassegna molto qualificata che arricchisce il calendario degli eventi estivi – commenta il presidente della Pro loco di Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli –. Da parte nostra mettiamo a disposizione gli ambienti suggestivi del borgo oltre all’ospitalità dei nostri operatori turistici, senza dimenticare servizi come l’area attrezzata camper con gli ampi panorami sul Parco nazionale". Il progetto è curato da Teatro Zigoia in collaborazione con Chen Fa, Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Comune di Santa Sofia, Romagna Acque, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Sogliano al Rubicone, Unione dei Comuni Valle Savio, Unione dei Comuni Romagna Forlivese, Unione dei Comuni Rubicone e Mare, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Otto per Mille Chiesa Valdese Info: [email protected]

Oscar Bandini