Corniolo, nel weekend sarà ’Festa selvaggia’

Torna sabato e domenica a Corniolo la ‘Festa selvaggia. Oltre il cervo’, una sagra popolare interamente dedicata alla degustazione di piatti a base di fauna selvatica e giunta alla settima edizione. L’appuntamento è organizzato dalla Pro loco di Corniolo – Campigna, da Slow Food Emilia Romagna e Toscana, Gal L’Altra Romagna e dagli Ambiti territoriali di caccia di Forlì – Cesena con il patrocinio del Comune di Santa Sofia.

"È la prima festa in Romagna che vede la carne di selvaggina locale all’interno di una sagra e, speriamo a breve, anche stabilmente nelle strutture di ristorazione – commenta il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli – in sostituzione di quella proveniente da mercati esteri. Una possibile nuova forma di economia che prende origine da una grande ricchezza presente nel nostro territorio. Carne di animali selvatici, regolarmente cacciati e regolarmente macellati, che viene utilizzata nella ristorazione locale. Ricordo inoltre che Festa selvaggia è un’iniziativa interna al calendario delle Feste sagge del progetto ‘Oltreterra’, un circuito di iniziative che si propone di valorizzare l’economia del territorio promuovendo le attività che in esso insistono, riducendo al minimo l’impatto ambientale delle stesso con zero plastica".

Gli stand a Corniolo saranno attivi sabato dalle ore 20 e domenica dalle 12.30. I piatti con la selvaggina (cinghiale, cervo, daino, lepre, fagiano) si potranno gustare direttamente anche nei locali del territorio: Bar Ristorante i Faggi (Passo della Calla), Hotel Leonardo, Locanda Michelacci, Ristorante Gigino, Ristorante Pini, Ristorante Badia di Sasso e Chalet Burraia. Invece presso l’area feste della Pro loco, dietro la chiesa di Corniolo, saranno operativi: Chiosco Alpen Bar Campigna; Agriturismo Poderone (solo sabato sera) e la Pro loco che propone la degustazione di ben cinque piatti oltre ai dolci (info tel. 388. 4551601 e 337.4131417).

Oscar Bandini