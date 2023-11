Corniolo, riecco i presepi. E c’è il Villaggio di Natale

Ritorna a Corniolo la rassegna ‘Le Vie dei presepi’ promossa dalla Pro loco di Corniolo - Campigna. In forte anticipo sui tempi, i volontari dell’associazione indicono il concorso-mostra aperto ai singoli, alle scuole e alle associazioni. Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica e forma d’arte e con l’utilizzo dei più svariati materiali. Gli unici obblighi da rispettare sono le dimensioni, la data di consegna entro il 20 dicembre e l’utilizzo di impianti elettrici auto alimentati nel rispetto delle norme di sicurezza. La rassegna si sta ritagliando un suo spazio nel vasto panorama di proposte del Forlivese ed è molto apprezzata da chi raggiunge durante le feste il borgo di Corniolo, il lago di Poggio Baldi e la storica Foresta di Campigna. Le opere saranno esposte al centro di educazione ambientale del Parco nazionale e sede della Pro loco dal 24 dicembre al 7 gennaio e saranno giudicate da una giuria di esperti e dal pubblico. I vincitori saranno proclamati il 7 gennaio e riceveranno 300 euro ciascuno. Info e adesioni: 347.4523157 – serpiso@libero.it e pagina Facebook Pro loco Corniolo Campigna. "Grazie all’amministrazione comunale di S. Sofia e all’assessora al turismo Ilaria Marianini – commenta il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli- Corniolo si trasformerà in un vero e proprio Villaggio dei Bambini grazie alle risorse del Pnnr – Bando Borghi, con la casa e l’ufficio postale di Babbo Natale, i laboratori di lettura, arte e animazione proposte dalle associazioni, le escursioni con gli asinelli con la collaborazione dei ristoratori e del Forno Amadori. La finalità è anche intercettare le famiglie con bambini che sono stati in Campigna".

Oscar Bandini