Coro Città di Forlì e non solo: E’ Racoz celebra Spallicci

Proseguono gli appuntamenti dedicati a Aldo Spallicci (1886- 1973), nel 50° anniversario della morte, ideate da Radames Garoia in collaborazione con Gabriele Zelli. Dopo quelli presso il teatrino della Casa delle Aie di Cervia, l’Auser di Forlimpopoli e l’Associazione culturale Umberto Foschi di Castiglione di Ravenna, il quarto incontro – promosso dall’associazione di cultura romagnola E’ Racoz e dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica è in programma oggi alle 16 a Circolo Democratico Forlivese (via Maroncelli 7).

Nell’occasione il Coro Città di Forlì, diretto da Omar Brui, terrà un concerto dal titolo ‘Aldo Spallicci e la vosa dal tridizion’: saranno eseguite cante romagnole scritte da Spallici e musicate da Cesare Martuzzi (1885-1960) e da Francesco Balilla Pratella (1880-1955).

Il coro sarà affiancato da Radames Garoia e Nivalda Raffoni, esperti di tradizioni e dialetto, che illustreranno storia e significati dei brani proposti. Gabriele Zelli ricorderà la figura di Aldo Spallicci, in particolare come militante del Partito Repubblicano proprio nei locali che, verso fine ’800, furono la prima sede forlivese del medesimo partito. Interverrà Arturo Marezzi, presidente del Circolo Democratico Forlivese. Ingresso libero.