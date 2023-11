Coro Città di Forlì e orchestra. Masini per la messa d’artista

Oggi alle ore 18, nell’Abbazia di San Mercuriale, Forlì, verrà celebrata dal vescovo Monsignor Livio Corazza e da don Nino Nicotra la Santa Messa dell’Artista, giunta alla 60ª edizione, per ricordare coloro che in passato si sono dedicati alla cultura. Sarà presente il Coro Città di Forlì diretto da Omar Brui (foto) e le parti musicali saranno eseguite dall’Orchestra dell’Istituto Musicale Masini con la direzione di Fausto Fiorentini e la partecipazione del soprano Claudia Giacalone. Il programma musicale comprende: ‘Fuga’ da ‘Il Messia’ di Georg Friedrich Händel, ‘L’anima mia magnifica il Signore’ di don Arturo Femicelli, ‘Kyrie’ di don Giuseppe (Pippo) Prati, ‘Alleluia’ di Paolo Bonaguri. All’offertorio il soprano Claudia Giacalone, accompagnata dal coro e dall’orchestra, eseguirà ‘Pie Jesus’ di Gabriel Fauré e ‘Sanctus’. composta da don Pippo. Alla Comunione sono previsti due brani per coro e orchestra: ‘Ave Verum’ di Mozart e ‘Se tu mi accogli’ di Bach. ‘Exsultate’ di Paolo Bonaguri concluderà la celebrazione. Agli intervenuti verrà consegnato un volume, curato da Gabriele Zelli che riporta i nomi e alcune storie dei personaggi deceduti negli anni.