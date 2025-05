Coro Primavera e Pink Orchestra in concerto

Stasera alle 20,30 al Centro Sociale Primavera (via Angeloni 56) ci sarà il Concerto di Primavera, insieme al Coro Primavera e alla Pink Orchestra in quartetto, diretta dalla Maestra Alessandra Bassetti, che eseguirano brani della canzonetta italiana degli anni ’40 e ’50.

La musica non è mai neutrale, perchè nei testi e nelle melodie sono riflesse le situazioni sociali ed economiche in cui le persone si trovano a vivere nei periodi storici in cui sono stati prodotti: gli anni ’40 furono quelli in cui l’Italia visse il periodo terribile della Seconda guerra mondiale dal 1940 al 1945, mentre gli anni ’50 furono quelli della rinascita, della ricostruzione, della modernizzazione e della ritornata voglia di vivere.

Il Coro Primavera è composto da soci volontari del Centro Sociale e, fondato oltre 20 anni fa, costituisce una delle espressioni più significative dei principi e valori del Centro sociale, la cui finalità è lo sviluppo ed il mantenimento del benessere fisico e psichico dei soci attraverso tutte le forme possibili di socializzazione, divertimento e impegno intellettuale realizzate insieme.

L’evento è ad ingresso libero. Seguirà brindisi dopo il concerto. Info: 0543-63169; caossiprimavera@gmail.com