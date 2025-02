’Correlativo oggettivo’: alla Rocca in mostra le foto di Carlo Mura

Si intitola ‘Correlativo oggettivo’ la mostra fotografica di Carlo Mura che apre i battenti oggi nella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ in rocca a Forlimpopoli. L’inaugurazione avverrà oggi alle 17,30.

Classe 1950, animato da una vocazione precocissima, Mura fotografa il mondo dall’età di 12 anni, guidato dalla consapevolezza che "le fotografie sono ovunque attorno a noi: aspettano solo di essere raccolte". Il suo obiettivo si fissa sugli oggetti, attraverso i quali evoca emozioni e sentimenti avvalendosi di modi molto personali.

Nella sua galleria oggetti in disuso colti nei loro dettagli; ombre di oggetti dilatati e stravolti da questo gioco di assenza di luce; oggetti rappresentati attraverso il loro riflesso nell’acqua, che ne dissolve la forma in luci e colori. "Carlo Mura afferma che il suo metodo consiste nell’entrare dentro le foto – scrive la curatrice Anna Paola Sanna –. Ma in questa mostra, l’autore sembra voler entrare direttamente dentro gli oggetti rappresentati, quasi a volerne cogliere un’essenza profonda, intima ed evocativa". Patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, la mostra rimarrà fino al 2 marzo.

Orari: dal lunedì al venerdì 16-19; sabato e domenica 10-12 e 16-19. Ingresso libero.