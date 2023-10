Corri Forrest da record: oltre 1.700 persone

"La più grande Fuga Forrest di sempre, un successone". Scorre un fiume di entusiasmo nelle parole di Luigi Illari, presidente dell’associazione podistica Fuga Forrest, all’indomani dell’evento benefico non competitivo che domenica scorsa ha portato oltre 1.700 persone a sfilare in tenuta sportiva, a piedi o sue due ruote, lungo la verde campagna che abbraccia Terra del Sole.

Una bella festa con protagonisti uomini, donne, bambini e persino cagnolini, dallo scorso anno a pieno titolo al via della manifestazione: sulla linea di partenza nella rinascimentale piazza d’Armi si sono affiancati atleti allenati e semplici appassionati camminatori, accomunati dal desiderio di trascorrere qualche ora in compagnia, facendo sano movimento immersi nel verde e contribuendo a una buona causa. Probabilmente nell’ultima giornata di un’estate infinita.

"Il meteo ci ha graziato – spiega Illari – favorendo la partecipazione di una marea di gente, direi circa 200 iscritti in più dello scorso anno: in queste ore ci troveremo per fare il computo esatto dei partecipanti, ma considerato che abbiamo distribuito tutte le 1500 magliette preparate per i podisti e sono stati circa 200 i ciclisti, si fa presto a fare i conti".

Per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, gli organizzatori hanno approntato infatti anche un circuito per gli amanti delle due ruote, con un gran premio della montagna sulla sommità del percorso. I podisti si sono cimentati in due tracciati: uno sviluppato lungo 13 chilometri, destinato ai più allenati, e uno da 7, preso d’assalto da famiglie e gruppi di amici, ciascuno con il proprio passo senza l’assillo del cronometro. Numerosi anche gli iscritti con disabilità, per i quali è stato pensato un percorso panoramico della lunghezza di circa 1500 metri.

Ad allietare il tutto il debutto del tractor music, un trattore per carro da fieno utilizzato per diffondere canzoni e ‘raccogliere’ i camminatori stanchi a mo’ di camion scopa. E tra una falcata e l’altra, lungo la strada, abbondanti ristori per tutti a base di sapori antichi: gustosi generi di conforto preparati e donati dai numerosi sponsor. Tra questi la birra Forst, che ha permesso di allestire una festosa serata di vigilia con tanto di apericena in piazza e raccogliere ulteriori fondi da destinare all’Opera don Pippo, che promuove il progetto di ‘pet therapy - interventi assistiti con animali’ in seno all’Unità pediatrica dell’ospedale Morgagni Pierantoni. Visite speciali che permettono ai piccoli degenti e alle loro famiglie di vivere con maggiore serenità il periodo del ricovero.

Ammonta a quasi 1000 euro il bottino della lotteria in favore dell’asilo f.lli Paganelli di Terra del Sole. Ma le notizie positive non riguardano solo la nutrita partecipazione e il pingue salvadanaio. "Le ultime tre settimane sono state piuttosto impegnative – prosegue il presidente di Corri Forrest –, ma ne è valsa davvero la pena. Domenica eravamo in sessanta impegnati a segnalare gli incroci, a garantire la sicurezza e a far sì che tutto andasse per il meglio. E non si è perso nessuno. In genere è difficile trovare volontari per la gestione dell’evento ma questa circostanza ha dimostrato come la gente inizia a capire l’importanza di donarsi agli altri. Siamo molto soddisfatti".

L’epilogo della manifestazione immortala l’istantanea di una giornata memorabile, addirittura da record. "Abbiamo visto tante persone felici e con soddisfazione possiamo dire che è andato davvero tutto a gonfie vele".