Corri Forrest, donato il cibo allla Caritas

Come promesso, i volontari di Corri Forrest, associazione podistica amatoriale con sede a Terra del Sole, hanno donato tutti gli alimenti avanzati al termine della Fuga Forrest, la corsa benefica svoltasi lo scorso 20 ottobre. L’evento, quest’anno proposto anche nella versione competitiva, è andato in scena come tradizione nella campagne di Castrocaro e dintorni, e ha visto protagoniste centinaia di persone, alcune giunte in solitudine, altre con la famiglia o in compagnia del proprio cane e ancora ciclisti e agonisti. Le violente e copiose piogge dei giorni antecedenti la manifestazione ne hanno condizionato lo svolgimento in termini di itinerari e, in parte, di partecipazione senza tuttavia scalfirne lo spirito benefico. E così venerdì mattina l’associazione ha consegnato alla Caritas Diocesana di Forli-Bertinoro gli approvvigionamenti rimasti in giacenza, "perché – come asseriscono i volontari –, l’intento primario della Fuga Forrest è sempre quello di essere solidali e offrire in beneficenza".