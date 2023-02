Corri Forrest, quest’anno l’8 marzo c’è la ‘Camminata delle donne’

Mancano tre settimane alla festa della donna e a Castrocaro Terme e Terra del Sole si pianificano le iniziative per celebrare ‘l’altra metà del cielo’. L’associazione podistica dilettantistica medicea ‘Corri Forrest’ organizzerà nella serata di mercoledì 8 marzo la ‘Camminata delle donne’, una passeggiata panoramica aperta a tutti. Un’escursione adatta alle persone allenate, ma anche agli sportivi improvvisati; due sono infatti i percorsi tra i quali scegliere: quello di primo livello riservato agli amatori, sviluppato lungo un itinerario di 5 o 6 chilometri, da affrontare sotto la guida di Monica Zecchi e Paolo Mengozzi; i più esperti potranno invece optare per il percorso di 810 km al seguito di Valentina Ghetti, la fondatrice di Walking on the hills, il gruppo di camminatori che si ritrova in ogni periodo dell’anno e con qualsiasi condizione atmosferica, per condividere la gioia di fare sport in mezzo alla natura. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 19.45 a Terra del Sole in piazza d’Armi, rientro previsto per le 21.30.

Al termine, piccolo ristoro attorno al braciere acceso nello spazio esterno del Palazzo pretorio, con vin brulé e una fetta di colomba per tutti i partecipanti. E per le donne un cioccolatino e un rametto di mimosa. La quota di partecipazione è di 3 euro (info, mail all’indirizzo corriforrest @corriforrest.com).

Francesca Miccoli