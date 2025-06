Corri Forrest, solidarietà per l’Irst. Oggi la tappa finale dei runners

Si conclude l’edizione 2025 di ’Beneficenza in… Palio’, la straordinaria iniziativa solidale dei Runners Corri Forrest, che unisce sport, tradizione e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’Irst ’Dino Amadori’ Irccs, punto di riferimento nella cura e ricerca sui tumori.

Un’impresa in quattro tappe, attraversando luoghi simbolo tra Toscana e Romagna, da Siena a Terra del Sole, passando per Marradi e Faenza, con l’obiettivo di unire idealmente le comunità e promuovere la cultura della solidarietà e la ricerca oncologica, in particolar modo la cardio-oncologia Irst.

La quarta e ultima tappa si svolgerà oggi, con partenza da Faenza, merenda a Rio del Sol (località Petrignone), passaggio nel centro di Forlì e arrivo a Terra del Sole, cuore del Palio, dove ad accogliere i runners ci saranno ristoro e festa. Il programma della giornata prevede la partenza alle 13.30 da piazza del Popolo a Faenza; intorno alle 15 è prevista una merenda al ’Rio del Sol’; alle 16 ripartenza dei runners in direzione Forlì, dove l’arrivo è previsto per le 17 in piazzetta della Misura. Si proseguirà verso Terra del Sole, con arrivo e ristoro alle 18.30, per poi concludere la serata, alle 19, con un’apericena conviviale alla pizzeria Freccia 92.

In attesa dei ’pellegrini della fatica’ (come si sono ribattezzati i sei supersportivi: Vittorio Vitali, William Collura, Simone Leoni, Francesco Gagliardi, Andrea Gatta e Sandro Valbonesi), alle 16.30 è prevista anche una camminata con partenza e arrivo a Terra del Sole.

L’invito è aperto a tutti: camminatori, famiglie, appassionati di corsa e sostenitori della causa possono unirsi ai runner della Corri Forrest in uno dei punti di sosta o lungo tutto il percorso, per percorrere insieme gli ultimi chilometri e festeggiare la conclusione di questa avventura di sport e beneficenza.

Un’occasione per condividere un momento di comunità e sostenere la ricerca oncologica, grazie all’impegno dei volontari e alla generosità di chi partecipa.