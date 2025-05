Una corrispondenza con Papa Francesco: “Così rispose alle mie lettere”

Forlì, 6 maggio 2025 – Una piccola corrispondenza con Papa Francesco (e con i suoi collaboratori): l’artista forlivese Massimo Missiroli, vincitore nel 2021 del premio Andersen per un suo libro pop-up sulla Divina Commedia, ha intessuto nel corso degli anni un legame con il Vaticano, partito proprio dalle sue magiche creazioni di carta. Un’avventura le cui tappe sono tutte raccolte in un volumetto, curato dallo stesso Missiroli, dal titolo ‘Francesco. Ricordi di un autore di pop-up’.

Esattamente cinque anni fa, Missiroli decise di inviare al Santo Padre una sua creazione sulla storia del Presepe, con illustrazioni di Emanuele Luzzati. Una scelta forte, se si considera che Missiroli si racconta ateo in una lettera che allega al volume, “in fondo – scrive – tu sei il Papa dei cattolici, ma anche il padre di tutti”. Qualche tempo dopo, esattamente il 3 aprile, giorno del compleanno di Missiroli, nella buchetta delle lettere viene depositata una busta speciale. Si tratta di una missiva firmata dal mosignor Roberto Cona: “Grato per il suo dono e per i sentimenti che hanno suggerito tale gesto, Sua Santità assicura il suo ricordo nella preghiera e rammenta che la fede è un dono che arriva dall’alto, custodito nei fragili vasi d’argilla della nostra umanità”. Un regalo che tocca Missiroli fino alle lacrime: “Per me è come se il Papa mi avesse risposto con il suo cuore, anche se per firma di un altro”. Nella busta, come era solito fare Francesco, anche una sua foto autografata: un sorriso inviato da lontano.

Nel 2022 un nuovo contatto; Missiroli scrive al Pontefice, raccontandogli un suo progetto: un libro su Che Guevara il cui ricavato è stato interamente devoluto per realizzare un reparto pediatrico in un ospedale a L’Avana. La risposta è sempre a firma di monsignor Roberto Cona e arriva il 4 febbraio: “Papa Francesco assicura il ricordo nella preghiera e rammenta che ciò che si fa ai ‘piccoli’ diviene un riverbero della tenerezza di Dio”.

Stesso anno, date diverse: nel dicembre del 2022 a rispondere a Missiroli è monsignor Roberto Campisi, che ringrazia per l’invio di un libro pop-up sul ‘Grande dittatore’, commissionato a Missiroli dalla Fondazione Chaplin. Insieme alla lettera, un biglietto di auguri natalizi, come si potrebbe fare con un amico o un parente: “Come se Papa Francesco, con la sua inconfondibile cadenza argentina, avesse voluto dirmi grazie”.

È datata 4 marzo 2023 l’unica lettera firmata direttamente da Francesco: è la risposta a un nuovo libro, quello – sempre in tre dimensioni – che esplora il valore della pace. “Caro fratello – scrive il Pontefice – desidero ringraziarvi per la tua cortese lettera e il dono del volume ‘Le parole della pace’. Apprezzo molto la tua sensibilità, il tuo impegno e la tua generosità. Ti invito a continuare con gioia e creatività. Per favore, prega per me e preghiamo insieme per la pace nel mondo”. “Quando ho finito di leggere – confessa Missiroli – mi sono ritrovato con la busta in una mano e le lacrime nell’altra”.

Ma non è finita qui. Il 4 ottobre 2023, Missiroli sente leggere in radio il Laudate Deum e ne rimane talmente colpito da decidere di ‘tradurre’ quelle parole complesse per i bambini e i ragazzi, in un testo in più lingue realizzato grazie all’intelligenza artificiale. Poi ne invia una copia a Santa Marta. A ringraziarlo è suor Alessandra Smerilli, docente universitaria del Vaticano. “Pochi giorni dopo – racconta Missiroli – vengo a sapere che le copie andranno nella biblioteca vaticana: una biblioteca che custodisce millenni di pensiero, ora conserva anche un libro per bambini. Tutto era cominciato con un Presepio. Non avrei mai immaginato, allora, che quel gesto avrebbe aperto un dialogo silenzioso, ma intenso, con Francesco”.