Cronaca"Corro il Tor des Géants anche per l’Ail"
14 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Il 31enne Manlio Faccini partecipa da oggi a una delle gare di endurance trail più dure al mondo. L’impresa avrà un valore benefico

Manlio Faccini, 31enne di Rocca San Casciano, alla sua terza esperienza in questa competizione estrema

Oggi scatterà da Courmayeur il Tor des Géants 2025, una delle gare di endurance trail più dure al mondo: 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello, attraverso i giganti delle Alpi (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino e Gran Paradiso). Tra i partecipanti ci sarà anche Manlio Faccini, 31 anni, originario di Rocca San Casciano, alla sua terza esperienza in questa competizione estrema. Il trail runner racconta il suo progetto di sport e solidarietà: "Quest’anno la sfida avrà un valore speciale: ho scelto di legare l’impresa a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. Una decisione che nasce da una storia personale: la perdita di mio zio, Manlio Leoni (cui è intitolato il campo sportivo di Rocca), a causa di una leucemia, e il legame col giornalista Gaetano Foggetti, fondatore della sezione locale di Ail e compagno di stanza dello zio nei giorni di malattia".

Da oltre un anno, insieme all’amico e collaboratore Alessandro Ceccarelli, regista forlivese ed esperto di comunicazione, Faccini porta avanti una campagna per sensibilizzare il pubblico sull’attività dell’Ail. Con i proventi delle donazioni, verrà realizzato un docufilm che racconterà la preparazione e la gara, mettendo in luce allenamenti, fatica, impegno ed emozioni che accompagnano un atleta nelle prove di ultradistanza. Tutti gli utili del progetto saranno devoluti ad Ail Forlì-Cesena. Ad oggi la raccolta ha già coperto le spese di produzione del docufilm, grazie all’attenzione generata dalla competizione e al sostegno crescente attorno al progetto. Sono stati raccolti 7.913 euro, di cui 1.913 già destinati come donazione ad Ail. Una cifra che continua a crescere giorno dopo giorno.

Continua Faccini: "Sul piano sportivo, il mio obiettivo è quello di completare il Tor des Géants in meno di 100 ore. Un’impresa che mi metterà a dura prova, tra privazione del sonno, stress muscolare e allucinazioni". Sì, anche allucinazioni, come spiega il trail runner: "Dovrò entrare in un flusso unico con la montagna, ascoltarla e coglierne i segnali, perché la montagna è maestra di vita: insegna a non mollare mai. Dovrò spostare la soglia del dolore e della percezione del sonno molto più avanti, convincere il mio corpo che può portarmi lontano. Serviranno pensieri positivi e la capacità di ragionare tappa dopo tappa." Chi desidera sostenere il progetto di Manlio e del suo team può visitare il sito www.manliofaccini.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di donazione e la rendicontazione trasparente delle spese.

Quinto Cappelli

