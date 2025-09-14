"Corro il Tor des Géants anche per l’Ail"

Oggi scatterà da Courmayeur il Tor des Géants 2025, una delle gare di endurance trail più dure al mondo: 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello, attraverso i giganti delle Alpi (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino e Gran Paradiso). Tra i partecipanti ci sarà anche Manlio Faccini, 31 anni, originario di Rocca San Casciano, alla sua terza esperienza in questa competizione estrema. Il trail runner racconta il suo progetto di sport e solidarietà: "Quest’anno la sfida avrà un valore speciale: ho scelto di legare l’impresa a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. Una decisione che nasce da una storia personale: la perdita di mio zio, Manlio Leoni (cui è intitolato il campo sportivo di Rocca), a causa di una leucemia, e il legame col giornalista Gaetano Foggetti, fondatore della sezione locale di Ail e compagno di stanza dello zio nei giorni di malattia".

Da oltre un anno, insieme all’amico e collaboratore Alessandro Ceccarelli, regista forlivese ed esperto di comunicazione, Faccini porta avanti una campagna per sensibilizzare il pubblico sull’attività dell’Ail. Con i proventi delle donazioni, verrà realizzato un docufilm che racconterà la preparazione e la gara, mettendo in luce allenamenti, fatica, impegno ed emozioni che accompagnano un atleta nelle prove di ultradistanza. Tutti gli utili del progetto saranno devoluti ad Ail Forlì-Cesena. Ad oggi la raccolta ha già coperto le spese di produzione del docufilm, grazie all’attenzione generata dalla competizione e al sostegno crescente attorno al progetto. Sono stati raccolti 7.913 euro, di cui 1.913 già destinati come donazione ad Ail. Una cifra che continua a crescere giorno dopo giorno.

Continua Faccini: "Sul piano sportivo, il mio obiettivo è quello di completare il Tor des Géants in meno di 100 ore. Un’impresa che mi metterà a dura prova, tra privazione del sonno, stress muscolare e allucinazioni". Sì, anche allucinazioni, come spiega il trail runner: "Dovrò entrare in un flusso unico con la montagna, ascoltarla e coglierne i segnali, perché la montagna è maestra di vita: insegna a non mollare mai. Dovrò spostare la soglia del dolore e della percezione del sonno molto più avanti, convincere il mio corpo che può portarmi lontano. Serviranno pensieri positivi e la capacità di ragionare tappa dopo tappa." Chi desidera sostenere il progetto di Manlio e del suo team può visitare il sito www.manliofaccini.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di donazione e la rendicontazione trasparente delle spese.

Quinto Cappelli