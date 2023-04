Corsa ai centri estivi Si cercano nuovi gestori, contributi alle famiglie

Centri estivi, gli aspiranti gestori hanno tempo fino a domani per fare domanda (il bando è sul sito del Comune; le domande devono essere trasmesse tramite pec a [email protected] Info: 0543.712526 [email protected]).

Nel frattempo anche quest’anno il Comune di Forlì ha aderito "al progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro della Regione – spiega l’assessore Paola Casara – che permette, grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo, di ridurre i costi delle rette dei centri estivi. Si tratta di un aiuto concreto per l’iscrizione di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni di età (fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata) ai numerosi servizi educativi del nostro territorio nel periodo giugnosettembre 2023". Il Comune di Forlì, a differenza di altri, eroga il contributo direttamente, pertanto le famiglie non dovranno anticipare nulla e usufruiranno dello sconto dalla retta subito, all’atto di iscrizione.

"È molto probabile – conclude l’assessora – che per soddisfare il maggior numero possibile di richieste, si renda necessario integrare le risorse regionali con risorse del Comune. Lo faremo come lo abbiamo fatto lo scorso anno. Saremo come sempre al fianco delle famiglie per non lasciare indietro nessuno".

Infine, per il quarto anno consecutivo, il Comune stanzia fondi per i centri estivi rivolti a ragazzi da 14 a 18 anni: si tratta di 40mila euro a soggetti del territorio (cooperative, parrocchie, ecc) che organizzano attività rivolte a questa delicata fascia d’età.

Le domande dovranno pervenire entro il 18 aprile a [email protected]

L’avviso e la relativa modulistica sono sul sito del Comune. Info: 0543 712528, [email protected]