"Corsa condivisa, siamo a disposizione"

"Le cooperative di Legacoop Romagna accolgono con grande favore la decisione dei Comuni di Forlì e Cesena di sottoscrivere una candidatura condivisa per la Capitale italiana della Cultura 2028 e plaudono ai sindaci Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca per la capacità che hanno dimostrato di andare oltre i campanili, mettendo al primo posto l’interesse delle nostre comunità e la volontà di valorizzare le energie in campo": questo il tono di una nota di Legacoop Romagna. "Ora la candidatura di Forlì e Cesena può essere spesa in concreto per rafforzare il sistema Romagna, e Legacoop si mette a disposizione per contribuire a studiare una candidatura convincente", rimarca ancora il comunicato di Legacoop.