Corsa e camminata per fondi a favore delle zone alluvionate

Domenica va in scena ’Tin Bota Romagna

Half Marathon’ evento sportivo di corsacamminata aperto a tutti. "L’obiettivo – sostengono gli organizzatori – è quello di raccogliere fondi a favore degli impianti sportivi maggiormente colpiti dall’alluvione di maggio". L’evento partirà ed arriverà in piazza Saffi prevede 3 distanze (solo quella di 21 km è competitiva); si transiterà nelle zone alluvionate di San Benedetto e Romiti; altre zone coinvolte: via Trentola, via Due Ponti fino a Roncadello, San Tomè, via Lughese, viale Bologna, Porta Schiavonia, e corso Garibaldi.