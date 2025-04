Corsa per l’inclusività nel nome di Tony Golfarelli

Si terrà questa domenica, nella sua Forlimpopoli, l’iniziativa ‘Corri con Aism nel nome di Tony Golfarelli’ promosso dalla sezione provinciale di ‘Aism – Associazione italiana sclerosi multipla’ con il sostegno di altre realtà associative e istituzionali, fra cui il Comune di Forlimpopoli. È stata la sindaca, Milena Garavini, a ricordare quanto sia stato determinato Golfarelli quando rivestiva i panni del consigliere comunale a individuare e cercare di eliminare le barriere architettoniche che costituivano un limite per le persone con disabilità. Dopo i saluti del papà di Tony, Ubaldo, alla presentazione dell’iniziativa a ricordarne le modalità di svolgimento sono stati Fabiana Memini di Aism Forlì-Cesena, il segretario generale di Uisp Forlì-Cesena Ermes Magnani, e il delegato provinciale del Comitato Paralimpico italiano Massimiliano Evangelisti.

Domenica la partenza sarà alle 9 da piazza Garibaldi, e la manifestazione podistica non competitiva si articolerà in una camminata ludico motoria inclusiva di circa 4 km, con percorso organizzato per permettere la partecipazione di tutti, con ausili e senza, terreno pianeggiante senza barriere architettoniche e con possibilità di una sosta mobile grazie al supporto della Protezione Civile di Forlimpopoli, che seguirà i partecipanti per offrire questo servizio. Oltre alla camminata è stato ideato un percorso di corsa non competitiva di circa 10 km, che si articolerà lungo le strade del centro e di Sant’Andrea. La quota di partecipazione di 10 euro comprende una maglietta dell’evento e un pacco gara con prodotti delle aziende sponsorizzatrici. All’arrivo e a circa metà del percorso della corsa sarà presente un punto ristoro. A supporto della manifestazione ci saranno tante associazioni di volontariato, che hanno aderito con tanto impegno e disponibilità per la messa in sicurezza del percorso accanto alla polizia locale: la Croce Rossa con due mezzi di soccorso, la già citata Protezione Civile, Avis, Gruppo Alpini, Polisportiva Azzurra e Ridetowin.

"Contiamo di avere assieme a noi – sottolineano i rappresentanti di Aism – tante, tantissime persone che credono in questi ideali di società inclusiva per davvero, e che continueranno a costruirla con noi con intensità e determinazione. Ci saremo per ricordare una persona che nella lotta contro la sclerosi multipla ha permesso miglioramenti ed evoluzioni sociali e culturali: Tony Golfarelli, ex presidente della sezione provinciale Aism, già consigliere comunale a Forlimpopoli, persona conosciuta da tutti per le battaglie contro le barriere architettoniche della sua città e per lo spirito positivo e solare con il quale affrontava le difficoltà".

"La manifestazione sportiva – ricordano – non sarebbe stata possibile senza l’impegno e la disponibilità di Davide Ceccaroni, presidente della Uisp, che ha accolto la nostra proposta con entusiasmo e ci ha supportato in tutte le fasi di realizzazione dell’evento, anche quando la malattia aveva fatto ingresso nella sua vita, fino all’ultimo. Se Corri con Aism è stata portata avanti nell’organizzazione è anche per merito di Davide".

Matteo Bondi