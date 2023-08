Corse urbane, nessun rincaro: ticket a 1,30 euro

Non cambia il prezzo delle corse urbane del trasporto pubblico locale a Forlì.

Se nel resto della Regione il biglietto per una corsa semplice costa 1,50 euro, nel capoluogo romagnolo resterà a 1,30. A Forlì – lo conferma sui social network – il sindaco Gian Luca Zattini assicura: "Abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe, opponendoci a ogni tipo di aumento". E sui rincari dettati dall’inflazione aggiunge: "Li assorbiremo con fondi comunali, non vogliamo in alcun modo spalmarli sulle spalle dei cittadini".