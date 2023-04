Corsini: "Bidentina, la richiesta fondi deve pervenire dalla Provincia"

Al centro del question time del consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli la richiesta alla Regione di fondi straordinari per la Sp4 Bidentina per progettare una variante per deviare il traffico pesante a Nespoli (Comune di Civitella), dove il 24 marzo si è verificato l’ennesimo incidente tra due mezzi pesanti che per puro caso non si è trasformato in tragedia. La risposta dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Andrea Corsini è stata netta: "La richiesta deve partire dalla Provincia di Forlì-Cesena". Per Corsini infatti "le strade di interesse regionale non beneficiano di finanziamenti diretti. La Regione non può programmare risorse proprie, ogni intervento sulla rete sarà considerato in base al programma del Piano regionale trasporti. Siamo in attesa dei Fondi di coesione e sviluppo 2021-27 per sapere quali risorse avranno le Regioni e l’Emilia-Romagna potrebbe intervenire sulle strade, previa intesa con le Province. La giunta ha parlato con le Province per raccogliere le priorità ma, per ora, Forlì-Cesena non ha segnalato la necessità di un intervento sulla Sp4. Se la Provincia ce la segnala la prenderemo in esame". Insoddisfatto Pompignoli che ribatte che il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca "aveva chiesto un finanziamento per la bretella di Nespoli, di cui non ha ancora notizie. Uno dei due dice cose diverse". Il consigliere leghista ribatte che la Bidentina è "ad alto tasso di incidentalità poiché attraversa l’intera Val Bidente e i Comuni di Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia, mettendo in connessione importanti aree artigianali e produttive con i centri abitati del territorio; nel tratto in cui attraversa la località Nespoli si restringe pericolosamente".

o.b.