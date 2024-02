Corsini: "Due aeroporti possono coesistere, ma Forlì deve puntare sulle merci col porto di Ravenna"

Ci sono molti progetti sul tappeto per le infrastrutture della Romagna, subregione che contribuisce per il 25% (38 miliardi di euro) al Pil dell’Emilia-Romagna e per il 2% a quello italiano. Il più immediato è la Tangenziale Est di Forlì, i cui lavori sono iniziati nel novembre scorso e dovrebbero terminare a fine 2026. L’assessore regionale alle reti delle infrastrutture Andrea Corsini le ha snocciolate una dopo l’altra ieri mattina nel corso del convegno ‘Infrastrutture e collegamenti, nuova sfida della Romagna per lo sviluppo del Paese’ che la federazione regionale del Pri ha organizzato al Circolo Aurora di Forlì.

"Lavoriamo molto sul nodo autostradale e ferroviatio di Bologna, il più congestionato d’Italia – ha detto Corsini –. Quando riusciremo a realizzare il Passante di Bologna che aggiungerà una corsia in ogni senso di marcia sia per l’autostrada che per la tangenziale e a raddoppiare la linea ferroviaria Adriatica tra Bologna e Castel Bolognese avremo effetti molto positivi anche per la Romagna, col turismo in prima fila. E poi abbiamo in programma la tangenziale di Ravenna, la terza corsia dell’A13 tra Bologna e Ferrara, l’allargamento dell’A14 fra San Lazzaro e la diramazione per Ravenna con i cantieri già aperti".

Corsini ha preso in esame anche gli aeroporti: "Forlì e Rimini possono convivere, io ci credo, ma solo se non si sovrappongono: Forlì dovrà sviluppare soprattutto il settore cargo in collegamento col porto di Ravenna, dove speriamo sia istituita la ZLS (Zona logistica semplificata) che riguarda 28 comuni: l’abbiamo chiesta al Governo un anno e mezzo fa, ma non c’è stata ancora risposta".

Il convegno, moderato da Marcello Rivizzigno, presidente del Pri regionale, è stato aperto dal saluto del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e dagli interventi di Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e segretario regionale del Pri, e di Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container del porto di Ravenna.

Dopo la relazione di Andrea Corsini hanno approfondito i vari aspetti del tema Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna che ha evidenziato la carenza di alloggi che si è acutizzata dopo l’alluvione. per cui ci sono difficoltà a far venire in Romagna lavoratori da fuori, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, presidenti delle Camere di commercio di Forlì-Cesena-Rimini e di Ravenna-Ferrara.

A tirare le conclusioni è stato Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario nazionale del Pri: "Integrazione e velocizzazione devono essere le parole d’ordine per dare un’ulteriore possibilità di sviluppo ai giovani".

Marta Simoni