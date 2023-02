Corso d’arte per tutti all’associazione anziani Il Delfino alla Cava

Si intitola ‘Corso di arte: percorsi intorno alle avanguardie artistiche del ‘900’ il ciclo di incontri sull’arte contemporanea in sei lezioni organizzato dall’associazione anziani Il Delfino’, che inizierà giovedì prossimo con la professoresssa Alessandra Righini, docente di Storia dell’arte in pensione. Il corso è rivolto a tutti e gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’associazione alla Cava, in via Sillaro 42, orario 18-19.30. La partecipazion è gratuita, è richiesta la sola adesione a ‘Il Delfino’.