Corso della Repubblica Ora il look definitivo

Il cantiere è stato lungo, decisamente più del previsto, e i disagi sono stati molto sofferti sia dagli esercenti e residenti che dai frequentatori del centro storico. Eppure finalmente il maxi cantiere di corso della Repubblica, iniziato nel luglio 2023, dovrebbe essere alle sue fasi finali. L’intervento ha incluso la posa di 5.000 metri quadrati di lastre di granito e nuove pavimentazioni che hanno comportato il completo rifacimento del manto stradale: un’operazione tanto rumorosa quanto invasiva, nonostante la suddivisione in micro-segmenti pensata per essere il meno impattante possibile sui fruitori del corso.

Tanti hanno manifestato qualche perplessità: l’effetto deterrenza che il cantiere ha suscitato nei potenziali clienti è stato impattante per molti negozianti (sono state diverse anche le saracinesche che, nel corso dei mesi, si sono definitivamente abbassate), al netto di un risultato che non ha soddisfatto tutti, soprattutto perché la pavimentazione in porfido in diversi punti è già visibilmente macchiata.

Forse proprio con questa consapevolezza, però, il sindaco Gian Luca Zattini ha preferito prolungare ulteriormente i lavori ancora di qualche mese: in questa fase si penserà agli ultimi ritocchi, con il posizionamento dell’arredo urbano, fioriere e, soprattutto, nuove alberature che potrebbero garantire quell’effetto sorpresa che, finora, è mancato.

Il progetto complessivo di riqualificazione del corso prevedeva anche un’altra operazione strategica, ovvero il restauro totale della Galleria Vittoria. Il taglio del nastro, in questo caso, è già stato fatto. Nuove aiuole nell’area interna, da tempo in stato di degrado, illuminazione a led, videosorveglianza, rifacimento del giardino Annalena Tonelli con panchine e tavoli da ping pong e, soprattutto, il recupero del parcheggio interrato con oltre 100 posti auto. Il parcheggio, già pronto, non è ancora fruibile: lo diventerà proprio all’inizio dell’autunno, una volta ottenuti tutti i permessi.