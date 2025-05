Corso della Repubblica. Presto nuovi arredi urbani: "Fioriere e aree relax"

Corso della Repubblica si svelerà con nuovi arredi urbani che prevedono panchine, sedute, fioriere e verde. Il nuovo volto di uno dei corsi principali del cuore cittadino dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, mentre sono in fase conclusiva i lavori di rigenerazione urbana che hanno interessato l’arteria da luglio 2023 con mini cantieri mobili che si spostavano di volta in volta lungo il suo asse.

In questi quasi due anni sono stati lastricati in pietra sia i marciapiedi che la parte di carreggiata percorsa dalle biciclette in senso contrario di marcia. Anche gli attraversamenti pedonali sono stati resi con la stessa tecnica, in maniera da avere un impatto visivo che segna una discontinuità.

Ora che i lavori sono quasi al termine – così hanno annunciato gli amministratori comunali – si sta ragionando sull’arredo urbano da progettare e installare in corso della Repubblica. In quest’ottica si è svolto quindi mercoledì scorso, presso la sala Giunta del palazzo comunale, un incontro tra il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, gli assessori Giuseppe Petetta, Vittorio Cicognani e Paola Casara, una rappresentanza del Comitato di Quartiere Centro Storico e le associazioni di categoria per condividere alcune nuove proposte di arredo urbano.

I lavori su corso della Repubblica sono stati avviati nel luglio 2023 e sono al momento in fase di completamento, dopo aver comunque accumulato un ritardo di quasi un anno, creando non pochi disagi e lamentele tra gli esercenti e chi vi risiede o anche solo si trovasse a transitare per quella strada.

"Arrivati a questo punto – spiegano gli amministratori –, era importante ragionare sulla componente più estetica del progetto, quella che riguarda gli arredi urbani, il verde e le aree relax. Ancora una volta, così come è stato fatto per l’intero progetto, abbiamo voluto convocare le associazioni di categoria e chi rappresenta il nostro centro storico per individuare insieme le strategie migliori per rafforzare l’impatto estetico della parte finale di corso della Repubblica, quella che si snoda dall’Hotel della Città verso piazzale della Vittoria".

In queste settimane, i tecnici comunali hanno raccolto una serie di proposte per panchine e sedute, alberature ad alto fusto, fioriere da esterno e altre forme di arredo urbano. Queste sono state valutate insieme alle associazioni di categoria e al comitato di quartiere. "Abbiamo individuato una categoria di arredi che svilupperemo nei prossimi giorni – concludono gli amministratori – e sottoporremo al vaglio della Soprintendenza. Il contributo di tutti è stato determinante, gli spunti di riflessione maturati nel corso di questo ennesimo incontro, infatti, ci permetteranno di migliorare ulteriormente il progetto di riqualificazione di corso della Repubblica, rendendo la principale via di accesso al nostro centro storico, un vero e proprio salotto urbano".

Matteo Bondi