Corso della Repubblica Via ai lavori per quasi un anno e mezzo Obiettivo: cambiare volto

di Fabio Gavelli

Scattano lunedì prossimo i lavori per la riqualificazione di corso della Repubblica, che secondo le previsioni dovrebbero concludersi a dicembre 2024. Saranno effettuati a tappe, con micro cantieri da 25-60 metri per ridurre l’impatto su residenti e attività commerciali. L’amministrazione comunale annuncia che "la strada sarà sempre percorribile", salvo un breve tratto per una quarantina di giorni che porterà a qualche modifica nella circolazione.

Il nuovo look prevede la posa di lastre di granito al posto della pavimentazione dei marciapiedi e lungo la ciclabile, che resterà nella posizione attuale. L’arredo poi riguarderà altri elementi, come aiuole e fioriere. I lavori procederanno da piazza Saffi in direzione piazzale della Vittoria e comporteranno la rimozione temporanea dei dehors dei locali. Il calendario delle opere stabilisce che si partirà col tratto dalla piazza fino a via Baratti (di fianco alla chiesa del Suffragio): conclusione prevista ad agosto. Quindi si passerà al pezzetto successivo, fino a via San Pellegrino Laziosi, tratto che i tecnici comunali stimano sia pronto a fine di quest’anno. Il Comune sta dialogando con le associazioni del commercio in merito a un possibile stop e alleggerimento dei cantieri durante le festività natalizie. Il prossimo anno gli operai si concentreranno poi sulla porzione di corso fra via Laziosi e piazzale della Vittoria.

Non sarà in azione solo la ditta vincitrice dell’appalto per il restyling del corso, ma anche Hera, con inizio lavori sempre lunedì. Già all’opera in via San Pellegrino Laziosi, gli addetti della multiutility interverranno sulla rete del teleriscaldamento nel tratto (lungo 65 metri) compreso fra la strada che costeggia la biblioteca e via Cignani. I tecnici di Hera chiariscono che quel pezzo sarà interdetto al traffico per 40 giorni e si provvederà a indirizzare i veicoli sulle laterali di corso della Repubblica, cambiando, se del caso, temporaneamente il senso di circolazione. Il passaggio dei pedoni lungo tutto il porticato del corso, sostengono i progettisti, sarà sempre assicurato. L’intervento di Hera riguarderà anche la stesura di cavi per la rete dati, che riguarderanno il Tribunale – ma in seguito anche privati e condomìni – e la condotta dell’acquedotto delle vie interessate.

I disagi sono scontati e da mettere in conto, considerando che si tratta di cantieri aperti per 16 mesi consecutivi nel corso centrale più frequentato della città. Il Comune ha condiviso con le associazioni di categoria alcune modalità, al fine di attutire le ricadute dei lavori che saranno effettuati in step successivi e in parti ristrette del corso.

Sta inoltre per avviarsi una campagna di comunicazione dal titolo ’Costruiamo il nostro corso’, teso a diffondere informazioni sui tempi e gli interventi. Complessivamente, il costo della riqualificazione sarà di 2 milioni e 750mila euro. Il grosso della somma proverrà dai fondi Pnrr; sulla casse dell’amministrazione comunale peserà l’accensione di un mutuo per 500mila euro.