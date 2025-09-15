Corso di autodifesa. Cava, 80 donne iscritte: "Qui per gestire situazioni di pericolo"

"La consapevolezza è un fattore in primis psicologico, che poi passa anche dalla prontezza di risposta del corpo". Sabato scorso è iniziato al parco Bertozzi, in via Sillaro nel quartiere Cava, il corso di autodifesa gratuito per giovani e donne ‘Donna SiCura’, sei lezioni che proseguiranno fino a metà ottobre seguendo una divisione in due gruppi: le ragazze dai 16 ai 25 anni il sabato dalle 15 alle 17 fino al 18 ottobre, mentre le partecipanti dai 25 anni in su si troveranno ogni domenica dalle 10 alle 12 fino al 19 ottobre, con location spostata presso la palestra delle scuole elementari ‘Livio Tempesta’ in caso di maltempo.

L’iniziativa, promossa da Quartiere 10 e Polisportiva Cava ginnastica, rientra nel più ampio progetto ‘Cava SiCura’, realizzato e coordinato dal Comune di Forlì per predisporre azioni integrate e partecipative per vivere in sicurezza i parchi Bertozzi e Lugaresi, e finanziata dalla Regione per incentivare un modello di sicurezza partecipata e diffusa sul territorio. "La miglior difesa è la fuga: questa è la prima cosa che insegno in ogni corso di autodifesa", spiega Andrea Imperiale, istruttore di taekwondo conosciuto a livello nazionale, che collabora con la Polisportiva Cava ginnastica e che ha già curato iniziative simili con altre realtà del territorio, tra cui il Comune di Galeata.

‘Donna SiCura’, come racconta Imperiale, ha raccolto un particolare entusiasmo non solo da parte delle abitanti della Cava, ma anche dall’intero comprensorio forlivese, fino a coinvolgere qualche partecipante anche da Forlimpopoli e Cesena, raggiugendo quota 80 iscritte. "La divisione nei due gruppi d’età deriva proprio dall’esigenza pratica di avere meno partecipanti per ogni turno, in modo da seguire ciascuna con più cura – illustra l’istruttore –, ma l’adesione è stata impressionante, tanto che stiamo pensando di ampliare il numero di ore dedicate. Il metodo che adotto nelle lezioni, comunque, è lo stesso".

E ribadisce: "Nella difesa il punto è scappare da una situazione di pericolo, non rispondere all’aggressore, né colpirlo a nostra volta, cosa che, infatti, insegno a fare solo se funzionale a metterlo fuori gioco per un buon numero di secondi necessario poi a scappare. Lo scopo del corso è dare la sicurezza di saper gestire una situazione di pericolo, tramite tecniche semplici e istintive che tutti possono applicare, indipendentemente dal livello di allenamento personale".

Alla lezione di prova di sabato, che ha raccolto una ventina di giovani partecipanti, gli esercizi proposti da Imperiale si basavano su una serie di movimenti ripetuti più volte per lavorare sulla memoria muscolare e visiva, attraverso una serie di input forniti dall’istruttore e poi ripetuti dalle ragazze più e più volte, sia singolarmente che in coppia. Sotto l’occhio costante dell’istruttore, che ricordava continuamente le basi dell’autodifesa, tra cui tenere sempre la parte alta del corpo coperta, e non chiudere mai il pollice all’interno delle dita in un pugno, altrimenti si rischia di romperlo.

"Ho scelto di seguire questo corso perché non mi sento sicura nel girare nel mio quartiere la sera, ma ultimamente nemmeno di giorno, neppure se accompagnata da mia mamma – racconta Olivia, 16 anni, residente nel centro di Forlì –. Oltre al fatto che ormai si sente di tutto in televisione e sui social. Sia io che le mie amiche ci troviamo spesso a subire catcalling nelle nostre zone". ‘Catcalling’ (letteralmente ‘chiamare il gatto’) è una molestia verbale che consiste nel lanciare pesanti apprezzamenti in strada da parte di uno sconosciuto. "Più volte mi è successo di dover scappare da gruppi di uomini che mi seguivano fin sotto casa dopo una mia indifferenza ai loro commenti non graditi. Le tecniche proposte nel corso, come indietreggiare e difendersi con i gomiti di modo da coprire il viso, sono molto utili – conclude la giovane –, perché sono semplici e istintive da seguire anche in un momento di panico".