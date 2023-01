Corso di formazione per docenti

La formazione dei docenti è uno degli aspetti più significativi per il miglioramento della scuola, e se c’è un aspetto che sempre mette in crisi la comunità scolastica è la valutazione. Cosa osserviamo? Come valutiamo? Che riscontro diamo agli alunni e alle alunne che ci sono affidati? A partire da questi quesiti, il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì ha progettato questo modulo per i docenti della scuola secondaria di secondo grado del nostro territorio per fare il punto e individuare occhiali possibili. C’è tempo per iscriversi fino al 7 febbraio. Per i docenti interessati è possibile iscriversi al corso tramite la piattaforma Sofia (codice 78348) e per informazioni si può contattare la referente della formazione del Liceo Canova, prof.ssa Vespignani ai seguenti indirizzi: [email protected] oppure [email protected]