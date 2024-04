Corso di fotografia naturalistica al Parco nazionale

Dal 10 al 12 maggio è in calendario nel Parco nazionale il secondo workshop del progetto ‘Conservation Photography - Fotografia etica per la tutela ambientale’, un progetto con cui il Parco trasmetterà conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole della fotografia.

Uno dei principali obiettivi dei workshop è infatti quello di far vivere esperienze di profonda connessione avvolte nell’autenticità e nella bellezza dell’area protetta. Tre giorni alla scoperta paesaggi selvaggi, magiche cascate, torrenti e alberi maestosi guidati dai professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani, fondatori di Immagine terra.

"Un’esperienza unica – commentano dal servizio gestione delle risorse – all’insegna della formazione, condivisione, sinergia e meraviglia attraverso una fotografia consapevole, con la quale esprimere se stessi, interpretare, raccontare, conoscere e rispettare ciò che è intorno a noi. Agevolazioni e un prezzo speciale per chi si iscrive entro il 20 aprile con un prezzo esclusivo per i primi iscritti e per chi porterà un amico/a.

Per prenotazioni, informazioni e dettagli scrivere a: gestione@parcoforestecasentinesi.it. Per questa edizione come sponsor tecnico ci sarà Adcom srl (azienda leader nel mondo fotografico e video – www.adcom.com), che metterà a disposizione gratuita dei partecipanti attrezzature e sconti dedicati.

o. b.