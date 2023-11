Corso di lingua e cultura per inserire gli stranieri

La conoscenza della lingua e della cultura italiana sono strumenti indispensabili per inserire gli stranieri nel tessuto sociale favorendo il dialogo e il superamento dei conflitti nel mondo. Questa la scelta della Caritas di Meldola che ha organizzato e sostenuto economicamente presso la sala ‘Coniugi Valeri’ nella parrocchia di San Nicolò un corso che si svolge il martedì e il venerdì dalle 20 alle 22. "Il corso gratuito ha durata annuale ed è frequentato da 34 allievi – precisano gli organizzatori - provenienti da 8 nazionalità diverse è volto a fare acquisire ai partecipanti elementi linguistici e culturali di base e consente agli iscritti di approfondire la conoscenza delle nostre abitudini e dei nostri modi di vita attraverso lezioni saltuarie impartite da esperti sulle varie materie e si avvale della preziosa e generosa collaborazione di giovani insegnanti e di qualche docente in pensione di Meldola".

Nei giorni scorsi, promossa dal parroco don Enrico Casadio e dal sindaco Roberto Cavallucci, l’importante iniziativa culturale ha avuto un’anteprima alle normali lezioni didattiche. Infatti i numerosi giovani iscritti al corso, assieme ai rappresentanti delle varie confessioni cristiane e delle altre religioni presenti nel nostro territorio, si sono trovati per un momento di preghiera comune per implorare la pace in Terra Santa e nel mondo. Erano presenti infatti anche Fariss Hamid, presidente della Comunità Islamica di Meldola e padre George, parroco della Chiesa Ortodossa Rumena. Don Enrico ha aperto l’incontro con la lettura di un brano del Vangelo secondo Matteo: ‘Le beatitudini’ che poi sono state ripetute in lingua araba. Fariss Hamid ha letto in arabo un versetto del testo del Corano e poi ne ha dato la traduzione in italiano.

"Padre George ha detto che quando ci si conosce non ci si fa del male – dicono i rappresentanti della Caritas -. Non sono mancati gli apprezzamenti del sindaco, con fascia tricolore, per questa bella iniziativa che segna un momento importante di una comunità per una vera integrazione. L’ incontro è terminato con un intensissimo minuto di silenzio un gesto significativo di solidarietà e di compassione per le tante e giovanissime vittime delle guerre".