Corso di primo soccorso per tutti con la Misericordia

La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe organizza, un corso di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza. Spiega il governatore dell’associazione, Gilberto Girani: "Lo scopo principale è la ricerca di nuovi volontari, indispensabili per poter continuare a svolgere i servizi dell’associazione a Forlì, a San Benedetto in Alpe e nell’alta valle del Montone, specialmente nei mesi estivi e nei weekend, quando la strada del Muraglione si riempie di motociclisti".

Dopo la presentazione della Misericordia, si parlerà di come comunicare con il 112/118, di manovre di base di assistenza all’infortunato, rianimazione cardio-polmonare adulto, rianimazione cardio-polmonare pediatrica, disostruzione delle vie aeree, principali patologie mediche. Il corso si svolgerà presso il salone polifunzionale della Fondazione Opera Don Pippo di Forlì, in via Cerchia 101, dalle 20.30 nelle giornate di giovedì e martedì dal 6 novembre al 20 novembre (info: 0543.818252 – 391.3781010 e info@misericordiaforlisanbenedetto.com). La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe deriva dalla fusione delle due realtà precedenti, avvenuta sette anni fa "per unire le forze ed essere così più incisivi nella realtà sociale del territorio", grazie soprattutto all’impegno e alla lungimiranza del governatore di allora, Alberto Manni, già sindaco di Portico e San Benedetto per 10 anni e assessore provinciale ai servizi sociali per altri 15, dal 1995 al 2010.

Quinto Cappelli