Corso di teatro per ragazzi

Con l’imminente mese di ottobre riprendono i laboratori teatrali per bambini e ragazzi promossi dal ‘Teatro degli Avanzi’ con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

A guidare le attività sarà Denio Derni (che curerà anche la regia e le scritture teatrali) mentre a Rita Bonoli sono affidati il coordinamento e l’aiuto regia.

Tre i corsi in programma, che si svolgeranno nel palazzo della Torre dell’orologio in piazza Garibaldi e nel teatro Verdi. Per bambine e bambini di scuola primaria gli incontri si terranno il lunedì pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Il mercoledì dalle 17 alle 19 vedrà protagonisti ragazze e ragazzi in età di scuola media. Infine, il giovedì dalle ore 18 alle ore 20 si terrà il corso avanzato rivolto a studenti di scuola media e media superiore. Per informazioni ed iscrizioni tel. 339 5047965, email d.denio@yahoo.it.

