"Corso Mazzini, quanto degrado"

"Lavoro in corso Mazzini da vent’anni – racconta l’avvocato Giuseppe Sansovini –, quando ho cominciato era una via molto bella, piena di negozi, come ad esempio la pasticceria Balelli che era sempre piena, o Minoia, un’istituzione. Poi hanno chiuso uno ad uno e altri si sono trasferiti. Il risultato? Degrado e poca sicurezza. Io stesso sono stato testimone di episodi spiacevoli e mi sono sentito in pericolo, tant’è che adesso non mi muovo più quasi mai a piedi la sera, ma in bici". Le cause del decadimento di corso Mazzini? "La qualità dei pochi negozi aperti è scarsissima, non c’è pulizia e anche i pochi residenti non prestano attenzione al decoro".