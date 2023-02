Corso per diventare volontari della Cri: adesioni entro oggi

Ha preso il via lunedì sera a Castrocaro Terme, nella sede di via Battanini 13 (nei pressi del campo sportivo), il corso per diventare volontario della Croce Rossa. Chi non ha presenziato alla prima lezione avrà l’opportunità di iscriversi presentandosi stasera entro le 20.30. Tredici le lezioni, a cadenza bisettimanale ogni lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. In programma, tra l’altro, l’introduzione al Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; nozioni di diritto internazionale umanitario; la storia, i principi e l’emblema della Cri; manovre salvavita e di primo soccorso. Il corso è gratuito e aperto a chiunque abbia dai 14 anni in su. Al termine, i partecipanti entreranno nella prima associazione umanitaria a livello mondiale (info 320.8593696).