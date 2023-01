Corso per istruttori di mountain bike e operatori outdoor

La Cooperativa di comunità San Zeno di Galeata punta alla professionalità, specializzazione e formazione al servizio del turismo slow alla scoperta dell’appennino e dei i suoi tesori naturali organizzando un corso per istruttori di mtb e operatori outdoor in collaborazione con l’Asc federale di Forlì-Cesena, il Comune e numerose associazioni del territorio. Le lezioni si svolgeranno presso i locali della cooperativa nella pizzeria Le Forche di San Zeno.

"Cerchiamo di creare opportunità di lavoro per i giovani dell’entroterra – precisa il presidente della cooperativa Davide Casamenti - finalizzate al miglioramento dell’accoglienza, dello sport e dell’escursionismo attivo. Sport, cultura e contatto con la natura: ecco la nostra proposta. Il diploma che sarà rilasciato sarà valido in tutto il territorio nazionale". Per informazioni: 366.8110182.