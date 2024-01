Corso per sommelier al via

Un gradito ritorno in casa Ais (Associazione Italiana Sommelier sezione della Romagna) in quel di Forlimpopoli. La cittadina dell’Artusi, dopo alcuni anni, torna a ospitare un corso di primo livello per sommelier. Il via è previsto per lunedì 19 febbraio, mentre mercoledì 7 febbraio ci sarà la presentazione. Il corso è tenuto da docenti specializzati nel mondo della sommellerie, comprende un piano formativo di 15 lezioni serali presso Brn Cafè di Forlimpopoli.

Dedicato a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier, le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari della viticoltura, enologia, servizio del vino, organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. È prevista anche una visita in un’azienda vitivinicola a fine corso. Per maggiori informazioni sul corso si può fare riferimento a Caterina Valbonesi: delegatoforliCV@aisromagna.it. Il calendario completo dei corsi sul sito: aisromagna.it.

ma.bo.