Corso salvavita, formati 36 addetti

Giornata dedicata a un corso salvavita quella di ieri in procura, a palazzo di giustizia. Corso che s’è tenuto con l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico elettromedicale già presente da alcuni anni presso uffici giudiziari. L’incontro ha visto la partecipazione di magistrati (compreso il capo della procura Enrico Cieri), personale amministrativo e dell’ordine degli avvocati, personale di polizia giudiziaria, di addetti alla vigilanza e dell’ufficio relazione con il pubblico. A fare da formatori, gli operatori della Croce Verde di Gambettola. Nei giorni scorsi si era tenuto un altro corso: in tutto sono così 36 gli addetti che operano in procura ad essere formati.