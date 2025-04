Corso su Debussy e Ravel

La Fondazione Angelo Masini apre un nuovo ciclo di incontri (a pagamento) dedicato agli amanti della grande musica. Il titolo è ‘Capire la Musica - L’Impressionismo Musicale: C. Debussy e M. Ravel’. Il corso, in quattro incontri di due ore ciascuno, si terrà al venerdì (orario 17-19) alla sede dell’Istituto Musicale Masini (corso Garibaldi 98). Il primo (oggi) e secondo incontro (il 12 aprile) saranno dedicati a Debussy, il terzo e il quarto (3 e 10 maggio) a Maurice Ravel. La prof Marinella Ramazzotti approfondirà l’aspetto storico-artistico dell’autore, mentre il prof Valerio Mugnai offrirà un’esperienza di ascolto arricchita da analisi musicale e video di grandi interpreti. Ai corsisti sarà fornita una dispensa esplicativa ad ogni incontro. Il corso è aperto a tutti, anche a chi non possiede specifiche competenze musicali, e costa 50 euro (quota dì’iscrizione 10 euro); info e iscrizioni tel. 0543.33598 o e-mail a info@fondazionemasini.it.