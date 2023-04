Corte comunale e sala Milleluci, lavori al via

di Oscar Bandini

Sarà un aprile all’insegna dell’apertura di tre cantieri a Santa Sofia. Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza del muro perimetrale di via Doberdò nello storico rione della Croce che fiancheggia il Parco della Resistenza.

La Regione, attraverso l’Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha finanziato con 130 mila euro i lavori e contemporaneamente si è occupata di progettazione e direzione dei lavori affidati alla ditta Ppg di Mengozzi Marzio e Davide sas.

Il muro a secco, caduto a seguito di eventi meteo straordinari, risale alla fine dell’Ottocento quando la famiglia Giorgi decise di delimitare l’area di pertinenza della filanda posta dove ora è collocata la biblioteca comunale ‘Luciano Foglietta’.

Il muro in pietra, che ha spessore dai 40 ai 60 cm circa e che in alcuni punti raggiunge un’altezza di circa 3,5 metri, ha subìto alcuni anni fa un crollo di circa 25 metri. Un intervento atteso da anni per mettere sotto controllo tutta la vasta area verde al centro del paese che spesso è oggetto di ripetuti vandalismi e comportamenti impropri.

Sempre nel centro storico del paese partirà la riqualificazione della piazzetta della corte comunale curato dall’architetto Elvira Laura Bandini dello Studio Associato Locatelli. Si tratta di un angolo spesso nascosto, ma luogo di connessione fra i maggiori servizi del paese.

"Al fine di garantire anche i posti auto attualmente presenti – precisa il sindaco Daniele Valbonesi – il progetto dell’importo di 180 mila euro prevede che saranno installati i dissuasori metallici per delimitare le aree pedonali e gli accessi alla centrale termica e al vicolo per il Parco della Resistenza. La piazzetta inoltre è facilmente chiudibile al traffico in caso di manifestazioni, mercati e altri eventi. Le scelte tecniche fatte mirano ad una riqualificazione generale di un pezzo di storia santasofiese con lo scopo di ridonarlo al pubblico nel pieno della sua potenzialità. Si utilizzeranno tecniche e materiali coerenti con gli ultimi interventi che hanno interessato gli spazi pubblici, aventi una necessità manutentiva minima e in linea con la tradizione del luogo". I lavori sono stati affidati alla ditta Zambelli di Galeata.

Infine saranno consegnati i lavori del definitivo stralcio riguardante la Sala Milleluci. "Il progetto pari a 574 mila euro – precisa l’ingegnere Ivan Rinaldini coordinatore dello staff di progetto – prevede i seguenti interventi: completamento dei rinforzi strutturali; salvaguardia e rasatura del solaio, ricostruzione della scala esterna nell’ingresso originale che conduce anche al percorso fluviale sul Bidente oltre alla installazione di ascensore per abbattimento delle barriere architettoniche. Ovviamente è prevista la realizzazione di nuovo impianto termico – aggiunge Rinaldini – e di riscaldamento; di un nuovo impianto elettrico; di ulteriori servizi igienici per il personale e la ristrutturazione dei locale annessi; la predisposizione della zona bar; il rivestimento con lamiera microforata retroilluminanta su alcune porzioni dei prospetti insieme a finiture varie per intonaci, pavimenti e tinteggiature interne ed esterne".

"L’intervento finanziato dalla Regione, dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi Forlì e dal Comune – conclude il sindaco Valbonesi – permetterà così il pieno utilizzo di un luogo simbolo per i santasofiesi".