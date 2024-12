Corte d'Appello di Bologna ribalta sentenza: assolti Drei e altri ex dirigenti di Forlì

La Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa il 14 febbraio 2023 dal tribunale di Forlì, assolvendo l’ex sindaco di Forlì Davide Drei, l’ex presidente della società pubblica Livia Tellus, Gianfranco Marzocchi, e l’ex direttore generale del comune di Forlì, Vittorio Severi. Tutti erano stati accusati dalla procura di piazzale Beccaria per presunti stipendi gonfiati a Marzocchi per il suo incarico a Livia Tellus.

Il clamoroso esito è stato firmato dal presidente della terza sezione penale della Corte d’Appello di Bologna, Eufemia Milelli, che ha cancellato completamente – in attesa della Cassazione – tutte le accuse di abuso d’ufficio e falso che l’anno scorso costarono all’ex sindaco due anni di pena; due anni vennero inflitti anche a Severi, mentre Marzocchi incassò un anno e 8 mesi.

Ora il quadro appare rovesciato. Tutti assolti. Sul versante dell’abuso d’ufficio, si registra una delle prime sentenze dopo l’entrata in vigore della nuova legge sull’abrogazione del reato stabilita dal governo nell’agosto scorso. Il verdetto ha infatti scagionato i tre imputati proprio in virtù dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni: "I fatti non sono più previsti dalla legge come reato". Per i reati di falso, i magistrati bolognesi hanno scagionato gli imputati anche per i reati prescritti. Per alcuni dei falsi contestati, la Corte ha emesso il verdetto di assoluzione piena: "Il fatto non sussiste"; per altri è stata utilizzata la formula mediana: "Il fatto non costituisce reato".

In sostanza, l’assoluzione appare piena per tutti e tre gli imputati, per l’esultanza degli avvocati difensori: Francesco Roppo (Drei), Marco Martines (Marzocchi), Antonio Baldacci e Achille Macrelli (Severi). Che però non rilasciano dichiarazioni: "Prima guardiamo le motivazioni". Ma il clima di soddisfazione è palese. Per tutti.

A innescare l’inchiesta fu, nel 2015, l’allora consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, dopo aver visto lievitare la remunerazione di Marzocchi, da 8 mila euro lordi a 30mila euro, più 16 di indennità di risultato grazie alla costituzione di Livia Tellus Holding. La procura aprì un fascicolo e raccolse una montagna di indizi. Il tribunale di Forlì li accolse. Colpevoli. Anzi no: innocenti, dice oggi la Corte d’Appello.

Maurizio Burnacci