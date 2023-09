Corte San Ruffillo, dalla mongolfiera al tartufo

Con una mongolfiera che s’innalzerà verso il cielo, "per provare i brividi della meraviglia", ripartono domani a Corte San Ruffillo di Dovadola le manifestazioni autunnali del noto Resort. Il volo della mongolfiera inizierà alle 15.30, per un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, con attività per bambini, piadina e altri sfizi. L’ingresso libero, con ascensioni in ordine di arrivo (ascensione e calice 15 euro adulto con un bimbo gratis). "Tutte le domeniche di ottobre – spiega Sara Vespignani, titolare della struttura turistico-ricettiva – si svolgeranno iniziative e manifestazioni per offrire a clienti e turisti una varietà di proposte legate anche all’ambiente, alla stagione e al territorio". Si va dal bagno sonoro o da una giornata con un ‘brunch’ che profuma d’autunno e il relax più completo della Spa di domenica 8, al pranzo a base di funghi e tartufi delle domeniche 15 e 22, in occasione della tradizionale Sagra del tartufo a Dovadola (con prenotazione obbligatoria tel. 0543.934674 o scrivendo a [email protected]. Il menù è disponibile sul sito web cortesanruffillo.it.). Sabato 21 ottobre la cena con funghi e tartufo sarà preparata in collaborazione con i sommelier della delegazione di Forlì di Ais Romagna. Sabato 28 ottobre le manifestazioni si concluderanno con ‘Autunno col bene che ti voglio’, quando Corte San Ruffillo ospiterà la cuoca Nicoletta Donini, che proporrà una cena vegan gourmet, un menù intrigante con i sapori della stagione dorata, sempre con prenotazione obbligatoria. Conclude la titolare Sara Vespignani: "Oltre a tutti i weekend impegnati con matrimoni, specialmente di stranieri, il nostro Resort offre anche varie proposte per gli appassionati di cucina e ambiente del nostro territorio, della Romagna e regioni vicine".

Quinto Cappelli