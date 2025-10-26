I due cortei di Predappio, le pronipoti di Mussolini sconfessano Forza Nuova

Predappio (Forlì-Cesena), 26 ottobre 2025 – Da una parte le pronipoti di Benito Mussolini, Orsola e Vittoria, dall’altra il movimento di estrema destra di Forza Nuova. Tutti in camicia nera, ma diversi tra loro. Oggi Predappio, il paese in cui il duce è nato ed è sepolto, sarà il luogo in cui si confronteranno con due distinti cortei nel 103° anniversario della marcia su Roma. Entrambi i gruppi rivendicano una sorta di ’eredità’ del fascismo, ma senza aver trovato un’intesa. Al punto che il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, insieme al prefetto Rinaldo Argentieri, ha ritenuto opportuno dividerli: al mattino le pronipoti, dalle 15 gli altri. “Al fine di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico”.

I due gruppi (quale sarà il più numeroso?) sono divisi sotto molti aspetti. Il primo punto è quello dei saluti romani: da anni (e dopo alcuni procedimenti giudiziari) il corteo ‘ufficiale’ guidato dalle eredi si conclude davanti al cimitero della piccola frazione di San Cassiano con il “presente” e un gesto diverso dal braccio teso: una mano portata sul cuore. L’invito viene ripetuto di solito direttamente da Orsola Mussolini: i saluti romani sono ormai pochissimi.

Dall’altra parte c’è Forza Nuova. Che stavolta aveva informato la Questura di voler svolgere il corteo dal centro di Predappio fino al cimitero, proprio negli stessi orari delle pronipoti. E, attraverso una sorta di volantino rapidamente circolato sul web, avvisava i partecipanti che, dopo le recenti sentenze, si potrà tendere il braccio. “Il ’presente’ è un momento di raccoglimento e memoria – sostiene Francesco Minutillo, forlivese, legale rappresentante di Forza Nuova –. E in tali contesti, secondo le sezioni unite della Cassazione, il gesto non ha rilevanza penale. Non c’è alcuna finalità politica”, assicura. I tribunali di Ravenna e Forlì hanno recentemente assolto alcuni militanti in camicia nera. Verdetti che non hanno però cambiato le intenzioni delle due sorelle Mussolini, improntate a una maggior sobrietà. Insomma, stamattina si metterà la mano sul cuore, al pomeriggio si farà il saluto romano.

Non è finita qui. Dopo il ’presente’, tradizionalmente i militanti si mettono in fila per scendere nella cripta in cui è sepolto Mussolini. La famiglia ha ricordato pochi giorni fa: “Le sorelle Orsola e Vittoria sono le organizzatrici. Non esiste un’altra manifestazione che abbia libero accesso alla cripta. La famiglia Mussolini deciderà insindacabilmente sulla gestione delle visite”. Il luogo è privato e le eredi sembrano dunque pronte a vietare l’ingresso, al pomeriggio, al secondo corteo.

Cosa accadrà? Il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha risposto sibillino a una richiesta di chiarimenti da parte del Carlino: “Come al solito, vi sorprenderemo”.